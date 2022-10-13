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23:34, 13 октября 2022Россия

Москалькова сочла ненужным создание должности военного омбудсмена

Москалькова заявила, что сейчас не время для создания должности военного омбудсмена
Татьяна Москалькова

Татьяна Москалькова. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Сейчас не время работать над созданием новой структуры — военного омбудсмена, нужно совершенствовать уже наработанный российскими омбудсменами опыт, считает уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале.

«Уверена в том, что сейчас необходимо объединить усилия всех, кто защищает права "человека с ружьем", его родных и близких. Оттачивать и совершенствовать уже наработанный российскими омбудсменами опыт, а не начинать заново создавать с нуля новые структуры», — заявила омбудсмен.

Москалькова подчеркнула, что институт уполномоченных по правам человека готов внести в это свой вклад. По ее словам, ни одно обращение военнослужащих и призванных в рамках мобилизации не остается без ответа.

Ранее омбудсмены российских регионов назвали основные жалобы мобилизованных. Омбудсмен Омской области Ирина Касьянова уточнила, что наиболее распространенной жалобой стало несоответствие мобилизованных установленным Минобороны критериям, среди которых возраст, состояние здоровья и наличие иждивенцев.

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Юлия Мискевич
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