Российские омбудсмены перечислили основные жалобы мобилизованных

Омбудсмены российских регионов назвали основные жалобы мобилизованных

В России процесс частичной мобилизации местами проходит с ошибками и недочетами. За три недели с момента ее объявления жители страны чаще всего жаловались на несоответствие мобилизованных приоритетным критериям призыва, а также на формальное проведение медосмотра или его отсутствие и на проблемы с экипировкой, пишет РБК со ссылкой на омбудсменов из 21 региона.

Самое большое число жалоб поступало в первые дни, рассказывают уполномоченные. Омбудсмен Омской области Ирина Касьянова уточнила, что наиболее распространенной жалобой стало несоответствие мобилизованных установленным Минобороны критериям, среди которых возраст, состояние здоровья и наличие иждивенцев. В свою очередь, в Пензенской области самой частой жалобой является несогласие с решением о призыве в связи с превышением призывного возраста или наличием несовершеннолетних детей, рассказала региональный уполномоченный по правам человека Елена Рогова.

В Новосибирской области на несоответствие критериям призыва пожаловались 14 человек, впоследствии в регионе 350 мобилизованных получили отсрочки, отчиталась региональный омбудсмен Нина Шалабаева. В Челябинской области больше всего обращений (39 процентов) касались отсрочки по состоянию здоровья — только 13 процентов обратились к омбудсмену в связи с наличием малолетних детей, 7 процентов интересовались вопросом бронирования граждан на предприятиях.

Уполномоченный Татарстана Сария Сабурская назвала основными причинами обращений несогласие с призывом из-за наличия на иждивении несовершеннолетних детей, супруги или престарелых родителей. По ее словам, особое внимание заслуживают обращения от жителей, которые воспитывают детей-инвалидов и супруги которых подлежат мобилизации. Таким образом, жалобы на несоответствие приоритетным критериям призыва уполномоченные получали чаще всего.

Вторая по числу обращений категория касается проблем с медицинским осмотром. В Новосибирской области зафиксировано 13 жалоб, в которых говорится о непроведении осмотра для установления заболеваний, еще четыре жалобы поступили касательно несогласия с результатами медицинского освидетельствования. О «сотнях жалоб от жен и матерей, что медицинской комиссии ни в военкоматах, ни в 32-м военном городке не было, все было формально и на потоке» рассказала омбудсмен Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

Аналогичная ситуация сложилась в Сахалинской области, где каждое третье обращение было связано с состоянием здоровья и содержало просьбу провести медицинское обследование. Жалобы на эту тему также поступали в аппарат Волгоградской и Пензенской областей, а также Приморского края.

По обращениям, связанным с состоянием здоровья, основная проблема заключается в том, что граждане либо не обращались в медицинские учреждения на протяжении долгого времени, а состояние их здоровья ухудшилось, либо отсутствуют соответствующие документы, подтверждающие наличие заболевания омбудсмен Амурской области Наталья Кравчук

Уполномоченные по правам человека также сообщают о проблемах с экипировкой и условиями содержания мобилизованных — об этом сообщают родственники призывников. В частности, жалобы поступали в Омской области, о проблемах с обмундированием известно в Новосибирской области. В Челябинской области с вопросами об экипировке обратились девять человек — люди задавали вопросы о дополнительной экипировке, которые не предусмотрены нормами, установленными Минобороны. При этом в части регионов жалоб на эту тему не поступало — в их числе Амурская, Астраханская и Иркутская области, а также другие субъекты.

С момента объявления в России частичной мобилизации жители страны часто жаловались на ошибки и недочеты в ее проведении. В военкоматы призывали и мобилизовали многодетных отцов, людей, страдающих хроническими болезнями, вышедших из призывного возраста и других граждан, не подлежащих призывам по критериям Минобороны.

О сложившейся ситуации высказался президент Владимир Путин, который поручил исправить ошибки, допущенные при частичной мобилизации. По его словам, нужно разбираться отдельно в каждом конкретном случае и вернуть домой мобилизованных по ошибке граждан. Глава государства также оценил мобилизацию в стране словами «бестолковщины достаточно».

В свою очередь, в Кремле также признали, что в России все заметили ошибки и недостатки при частичной мобилизации. Пресс-секретарь президента анонсировал принятие мер по исправлению сложившейся ситуации. По его словам, «что-то уже исправлено, что-то еще предстоит наладить».

После обнаружения недочетов в большинстве регионов России ошибочно мобилизованных вернули домой, часть военкомов получила выговоры. В частности, в Хабаровском крае половину мобилизованных мужчин в российском регионе вернули домой, так как они не соответствуют критериям отбора, в Приморском крае это коснулось около 600 граждан, еще 300 человек вернули в Якутии, более 100 — в Белгородской области.