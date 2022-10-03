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В российском регионе вернули домой 300 ошибочно мобилизованных

Глава Общественной палаты Якутии Бугаев сообщил о возвращении домой 300 мобилизованных

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Якутии около 300 жителей, призванных по ошибке в рамках частичной мобилизации, вернули домой. Об этом сообщил председатель Общественной палаты республики Николай Бугаев, его цитирует ТАСС.

«В военкоматах открылись врачебные комиссии, которые ведут первичный медицинский осмотр призванных по частичной мобилизации. Также продолжает работу штаб помощи мобилизованным», — сказал Бугаев, отметив, что в Хабаровский и Приморские края направлено много спальников и дополнительной экипировки.

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По словам Бугаева, по вопросам частичной мобилизации в Общественную палату поступило 209 заявлений. За психологической помощью обратились 63 человека, сообщил председатель, подчеркнув, что по каждому обращению ведется персональная работа.

Ранее глава Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил, что половину мобилизованных мужчин в российском регионе вернули домой, так как они не соответствуют критериям отбора. О возвращении домой россиян также отчитался губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков — там по ошибке призвали более 100 человек.

29 сентября президент России Владимир Путин потребовал быстро и основательно разобраться с ошибками, допущенными при частичной мобилизации, и больше их не допускать. В каждом конкретном случае нужно разбираться отдельно и делать это детально и основательно, поручил глава государства.

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Анастасия Шейкина
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