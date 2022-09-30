В приграничном российском регионе более 100 мобилизованных вернули домой

В Белгородской области более 100 ошибочно мобилизованных вернули домой

В Белгородской области более 100 ошибочно призванных в ходе частичной мобилизации жителей вернулись домой. Об этом в пятницу, 30 сентября, сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он уточнил, что 36 человек вернулись в четверг, 29 сентября. «В общей сложности их цифра достигла 111 человек. Сейчас еще 36 человек находятся в отработке. Вывод: все ваши обращения, уважаемые жители, отрабатываются», — написал Гладков.

29 сентября также сообщалось, что 17 призванных с нарушениями в рамках частичной мобилизации жителей Магадана вернулись домой из воинской части в Приморье.

О частичной мобилизации в России президент Владимир Путин объявил 21 сентября. По словам главы государства, призыву в армию подлежат те, кто состоит в запасе, уже проходил службу в рядах Вооруженных сил России и имеет подходящую военно-учетную специальность.

В ходе оперативного совещания с членами Совбеза 29 сентября глава государства потребовал быстро и основательно разобраться с ошибками, допущенными при частичной мобилизации, и больше их не допускать.