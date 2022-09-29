Мобилизованные по ошибке жители российского региона вернулись домой

Мобилизованные с нарушениями жители Магаданской области начали возвращаться домой

Семнадцать призванных с нарушениями в рамках частичной мобилизации жителей Магадана вернулись домой из воинской части в Приморье. Об этом со ссылкой на представителя правительства российского региона в четверг, 29 сентября, пишет РИА Новости.

«Это первые 17 человек. Они все летели за свой счет в Магадан, потому что не стали дожидаться, когда их отправят от части. Часть из них преклонного возраста, многие с различными заболеваниями», — уточнил собеседник агентства.

Еще несколько десятков человек могут вернуться в регион в ближайшие дни. По словам губернатора Магаданской области Сергея Носова, большая часть из них ждет спецборта. Он пояснил также, что дополнительно «ведется работа над выявлением ошибок непосредственно в воинских частях».

Ранее в разговоре с «Лентой.ру» глава региона сообщил, что из-за ошибок мобилизации было принято решение об отставке исполняющего обязанности военного комиссара Магаданской области подполковника Евгения Деркача.