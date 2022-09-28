Российский губернатор высказался об отставке военкома за ошибки в мобилизации

Глава Магаданской области Носов подтвердил отставку и.о. военкома за ошибки в мобилизации

Решение об отставке исполняющего обязанности военного комиссара Магаданской области подполковника Евгения Деркача уже принято. Об этом «Ленте.ру» сообщил глава региона Сергей Носов.

По словам губернатора, на место Деркача уже в ближайшую неделю будет назначен новый человек.

«По его [Деркача] отставке я сам слышал решение. Не я его отправлял в отставку, это не в компетенции губернатора. Командующий [Восточного военного округа] принял [решение], новый офицер появится где-то через неделю. Товарищ командующий сказал, что он очень достойный», — объяснил Носов.

Также губернатор заявил, что ряд СМИ, писавших об отставке полковника Сергея Барановского, неверно интерпретировали его прежнее заявление. Носов отметил, что опубликованные на сайте военного комиссариата Магаданской области данные устарели и что речь шла об отставке врио военкома, подполковника Евгения Деркача.

«То, что товарищ Барановский давно не работает, это факт, исполняет обязанности товарищ Деркач. Барановский уже, считай, с января не работает — это всем известно. Но товарищ Деркач работал у него заместителем все эти годы», — сообщил «Ленте.ру» Носов.

Об отставке военкома Магаданской области стало известно 27 сентября. По словам главы региона, в регионе придется восстанавливать систему воинского учета, которая в течение последних лет была фактически разрушена. Ряд СМИ, среди которых «Коммерсантъ» и BFM, сочли, что речь идет о полковнике Сергее Барановском. Тот, в свою очередь, выступил с опровержением по местному телевидению и объяснил, что ушел в отставку еще до объявления частичной мобилизации, а его увольнение не связано с ней.

Ранее также стало известно, что на фоне большого числа сообщений об ошибках при проведении мобилизации в Минобороны устроили «разнос» военкоматам за призыв «всех без разбора».