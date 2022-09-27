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Военкома в российском регионе отправили в отставку из-за ошибок при мобилизации

Военкома в Магаданской области отправили в отставку из-за ошибок при частичной мобилизации
СюжетОтставка губернатора:

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Военный комиссар Магаданской области был отправлен в отставку из-за ошибок при частичной мобилизации. Об этом сообщил губернатор российского региона Сергей Носов, передает РИА Новости.

Уточняется, что исполняющим обязанности назначен присланный от Восточного военного округа офицер, который организовал работу дезорганизованного в первые дни военкомата. По словам губернатора, кандидатура на постоянной основе по приказу командующего округом для региона подбирается.

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Носов подчеркнул, что в Магаданской области будут восстанавливать систему воинского учета, которая в течение последних лет была фактически разрушена. Кроме того, предстоит работа по организации системы бронирования работников ряда предприятий, заключил губернатор.

Ранее стало известно, что на фоне большого числа подобных сообщений в Министерстве обороны устроили разнос военкоматам за мобилизацию «всех без разбора». Теперь каждого призывника должны рассматривать отдельно. Это нужно, чтобы под мобилизацию не попали люди в возрасте с инвалидностью и другие, не попадающие под призыв.

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Сергей Истомин
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