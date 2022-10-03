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Половину мобилизованных мужчин в российском регионе вернули домой

Хабаровский губернатор Дегтярев сообщил, что половину мобилизованных вернули домой

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Половину россиян, которые были призваны в рамках частичной мобилизации в Хабаровском крае, вернули домой, так как они не соответствуют критериям отбора. Об этом сообщил губернатор российского региона Михаил Дегтярев в Telegram-канале.

«За десять дней у нас повестки получили и прибыли в военкоматы несколько тысяч наших земляков. Из них порядка половины мы вернули домой, как несоответствующие критериям отбора для поступления на военную службу по контракту», — заявил Дегтярев.

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Российский губернатор рассказал, что домой вернули жителя Хабаровского края, который в одиночку воспитывал дочь-инвалида. Дегтярев сообщил, что частичная мобилизация должна касаться только категорий, которые утверждены Минобороны России и президентом, подчеркнув, что все факты перегибов должны пресекаться.

В Хабаровском крае от должности отстранили военного комиссара региона Юрия Лайко, сообщил Дегтярев.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков отчитался о возвращении домой более 100 мобилизованных. В Приморье из воинской части домой также отправились 17 жителей Магадана, ошибочно призванных в рамках частичной мобилизации.

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Анастасия Шейкина
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