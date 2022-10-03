Военного комиссара Хабаровского края отстранили от должности

Глава Хабаровского края Дегтярев отстранил от должности военного комиссара региона Лайко

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале сообщил об отстранении от должности военного комиссара региона Юрия Лайко.

«Военный комиссар Хабаровского края Юрий Сергеевич Лайко отстранен сегодня от занимаемой должности. Это никак не повлияет на выполнение задач, которые перед нами поставил президент. Работаем вместе с Министерством обороны, с нашей промышленностью, с организациями, со всеми заинтересованными органами», — заявил глава региона.

Ранее жителя Хабаровска с диагнозом «шизофрения», ранее мобилизованного в Хабаровском крае и отправлен в часть в Бикине, вернули на медобследование. Также сообщается, что туда же направили все документы, которые ранее были предоставлены краевой психиатрической больницей.

Юрист Елена Кудерко, в свою очередь, рассказала, что мобилизованным россиянам полагаются льготы и выплаты, которые во многом соответствуют мерам поддержки военнослужащих-контрактников, среди которых присвоение статуса «Ветеран боевых действий».