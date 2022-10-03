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Мобилизованного россиянина с шизофренией вернули в госпиталь

Жителя Хабаровска с диагнозом «шизофрения» вернули в госпиталь

Фото: Pixabay

Жителя Хабаровска с диагнозом «шизофрения», который был ранее мобилизован в Хабаровском крае и отправлен в часть в Бикине, вернули на медобследование. Об этом заявил РИА Новости представитель регионального отделения ОНФ.

«Все документы, которые ранее были предоставлены краевой психиатрической больницей, мы туда отправили», — сказал собеседник агенства, добавив, что в последний раз обострение заболевания у него было в 2020 году.

Ранее сообщалось, что в Москве мобилизовали не служившего инженера критически важного предприятия со зрением минус восемь, а жителя Хабаровска отправили на фронт несмотря на диагноз «шизофрения».

30 сентября в Санкт-Петербурге зарегистрировали первый иск об оспаривании призыва в рамках частичной мобилизации, решение суда еще не последовало.

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Марина Совина
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