Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Москве мобилизовали не служившего инженера со зрением минус восемь

В Москве по мобилизации призвали не служившего инженера Светлова со зрением минус восемь

Фото: Fernando Lavin / Unsplash

В Москве под частичную мобилизацию попал не служивший специалист по монтажу медицинского оборудования предприятия, входящего в структуру Минздрава. Об этом «Ленте.ру» рассказала супруга мобилизованного Евгения Светлова.

По словам Евгении, 23 сентября ее супругу, Андрею Светлову, по месту прописки пришло письмо от военкомата с предложением явиться для «уточнения данных». У мужчины зрение минус восемь с тяжелым миопическим астигматизмом. Кроме того, он — единственный кормилец двоих детей и жены и работает на критически важном предприятии. В военкомат Светлов пришел со всеми справками и документами, подтверждающими его состояние здоровья и положение.

«Сначала мы думали — "отвоевывать", "не отвоевывать". Потом подумали, что он занимает в военкомате по ошибке чье-то место, потому что более подходящие люди до сих пор повестку так и не получили, а муж уже там находится. Мы вообще патриотически настроены, муж думал — пойду, уточню, покажу свои справки, анализы, что я не служил, и меня отпустят», — сообщила «Ленте.ру» жена инженера.

Однако на месте инженеру и другим явившимся выдали повестки о мобилизации, обязали их подписать и на следующий день без медицинского освидетельствования отправили в четвертую Кантемировскую дивизию в город Наро-Фоминск. Уже на месте мобилизованному сказали, что если его привезли в часть, то отсрочки у него нет.

Сказали: раз вас к нам доставили, значит уже все проверено. Никто с ним по этим вопросам больше не разговаривает — все настроены учиться и уезжать [в зону СВО]

Евгения Светловажена попавшего под мобилизацию инженера

В итоге не служившему Светлову, единственное отношение к военной службе которого — учеба на военной кафедре, поручили командовать 50 другими мобилизованными.

Евгения отмечает, что ее муж будет счастлив вернуться домой, но просил не давать ему ложных надежд, так как до отправки в зону боевых действий остается мало времени — подразделение мужчины приступает к выполнению боевых задач уже в конце следующей недели. «Он сутками не спит, очень много бумажной волокиты на подчиненных, плюс еще надо их обучать тому, чего он сам не знает», — подытожила Евгения.

Предприятие, в котором работает мобилизованный, сообщило супруге, что уже ведет «работу по бронированию специалистов редких профессий, к числу которых в том числе относятся инженеры по обслуживанию медицинской техники».

Материалы по теме:
«К заключениям из частных клиник относятся крайне скептически» Что нужно знать об отсрочке от мобилизации по болезни?
«К заключениям из частных клиник относятся крайне скептически»Что нужно знать об отсрочке от мобилизации по болезни?
28 сентября 2022
Что значат записи в военном билете: категории запаса, расшифровка ВУС и нужная специальность
Что значат записи в военном билете:категории запаса, расшифровка ВУС и нужная специальность
24 сентября 2022

Ранее сообщалось, что на Сахалине под объявленную частичную мобилизацию попал 40-летний диабетик с металлическими пластинами в позвоночнике, а в городе Асбесте Свердловской области повестка о призыве на мобилизацию пришла 59-летнему хирургу без боевого опыта, который перенес рак и имеет хронические заболевания.

24 сентября стало известно, что в Министерстве обороны устроили «разнос» военкоматам за мобилизацию «всех без разбора», несмотря на официальные разъяснения. Президент России Владимир Путин потребовал быстро и основательно разобраться с ошибками, допущенными при частичной мобилизации.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валерий Розенберг
Обсудить
Последние новости
В Кремле рассказали о границах Донбасса после вхождения в состав России
МИД России порекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Черногорию
Россиянин назвал женщин источником всех проблем и получил условный срок
Главком Сухопутных войск оценил российские ОТРК «Искандер-М»
Акции «Газпрома» выросли на фоне сообщения о выплате рекордных дивидендов
Аренда жилья в одном зарубежном городе резко подорожала из-за наплыва россиян
В России заявили о «западном следе» в действиях Черногории
Великобритания предупредила о невозможности менять границы с помощью силы
Мужчина вышел на улицу из-за лая собаки и нашел девочку у себя в сарае
Сенат США признал провальной политику санкций против России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.