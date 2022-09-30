В Москве мобилизовали не служившего инженера со зрением минус восемь

В Москве по мобилизации призвали не служившего инженера Светлова со зрением минус восемь

В Москве под частичную мобилизацию попал не служивший специалист по монтажу медицинского оборудования предприятия, входящего в структуру Минздрава. Об этом «Ленте.ру» рассказала супруга мобилизованного Евгения Светлова.

По словам Евгении, 23 сентября ее супругу, Андрею Светлову, по месту прописки пришло письмо от военкомата с предложением явиться для «уточнения данных». У мужчины зрение минус восемь с тяжелым миопическим астигматизмом. Кроме того, он — единственный кормилец двоих детей и жены и работает на критически важном предприятии. В военкомат Светлов пришел со всеми справками и документами, подтверждающими его состояние здоровья и положение.

«Сначала мы думали — "отвоевывать", "не отвоевывать". Потом подумали, что он занимает в военкомате по ошибке чье-то место, потому что более подходящие люди до сих пор повестку так и не получили, а муж уже там находится. Мы вообще патриотически настроены, муж думал — пойду, уточню, покажу свои справки, анализы, что я не служил, и меня отпустят», — сообщила «Ленте.ру» жена инженера.

Однако на месте инженеру и другим явившимся выдали повестки о мобилизации, обязали их подписать и на следующий день без медицинского освидетельствования отправили в четвертую Кантемировскую дивизию в город Наро-Фоминск. Уже на месте мобилизованному сказали, что если его привезли в часть, то отсрочки у него нет.

Сказали: раз вас к нам доставили, значит уже все проверено. Никто с ним по этим вопросам больше не разговаривает — все настроены учиться и уезжать [в зону СВО] Евгения Светлова жена попавшего под мобилизацию инженера

В итоге не служившему Светлову, единственное отношение к военной службе которого — учеба на военной кафедре, поручили командовать 50 другими мобилизованными.

Евгения отмечает, что ее муж будет счастлив вернуться домой, но просил не давать ему ложных надежд, так как до отправки в зону боевых действий остается мало времени — подразделение мужчины приступает к выполнению боевых задач уже в конце следующей недели. «Он сутками не спит, очень много бумажной волокиты на подчиненных, плюс еще надо их обучать тому, чего он сам не знает», — подытожила Евгения.

Предприятие, в котором работает мобилизованный, сообщило супруге, что уже ведет «работу по бронированию специалистов редких профессий, к числу которых в том числе относятся инженеры по обслуживанию медицинской техники».

Ранее сообщалось, что на Сахалине под объявленную частичную мобилизацию попал 40-летний диабетик с металлическими пластинами в позвоночнике, а в городе Асбесте Свердловской области повестка о призыве на мобилизацию пришла 59-летнему хирургу без боевого опыта, который перенес рак и имеет хронические заболевания.

24 сентября стало известно, что в Министерстве обороны устроили «разнос» военкоматам за мобилизацию «всех без разбора», несмотря на официальные разъяснения. Президент России Владимир Путин потребовал быстро и основательно разобраться с ошибками, допущенными при частичной мобилизации.