Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В российском регионе вернули домой около 600 мобилизованных

Губернатор Приморья Кожемяко сообщил, что в регионе вернули домой около 600 мобилизованных
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Приморском крае вернули домой около 600 граждан, попавших под частичную мобилизацию. Об этом сообщил губернатор российского региона Олег Кожемяко, его комментарий приводится в Telegram-канале правительства.

Он пояснил, что в основном возвраты производились по состоянию здоровья или из-за наличия у призванного четырех и более несовершеннолетних детей.

Материалы по теме:
«Важно доказать заболевание» Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
«Важно доказать заболевание»Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
29 сентября 2022
«К заключениям из частных клиник относятся крайне скептически» Что нужно знать об отсрочке от мобилизации по болезни?
«К заключениям из частных клиник относятся крайне скептически»Что нужно знать об отсрочке от мобилизации по болезни?
28 сентября 2022
Повестка, отсрочка и неявка: что и как делать, если вручили повестку во время мобилизации?
Повестка, отсрочка и неявка:что и как делать, если вручили повестку во время мобилизации?
27 сентября 2022

В то же время Кожемяко подчеркнул, что обучение на полигонах проходят более 7,4 тысячи мобилизованных жителей Приморья.

До этого в Якутии вернули домой 300 граждан, по ошибке призванных по частичной мобилизации. По словам председателя Общественной палаты республики Николая Бугаева, всего в организацию поступило 209 обращений. За психологической помощью обратились 63 человека, по каждому из них велась персональная работа, подчеркнул Бугаев.

Еще раньше глава Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал, что половину мобилизованных мужчин в российском регионе вернули домой, так как они не соответствуют критериям отбора.

В России частичная мобилизация была объявлена с 21 сентября.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Путин объяснил действия России в ОАЭ и ОПЕК+
США ввели визовые ограничения против части афганцев
Водителей предупредили о штрафах за курение на заправке
ОАЭ выразили готовность стать посредником в переговорах России и Украины
Ущерб энергосистеме Украины назвали колоссальным
На Украине оценили масштабы поражения энергетической инфраструктуры
ВСУ понесли серьезные потери в районе села Торское в ЛНР
ОАЭ проинформировали Россию о некоторых позициях Украины
Киев сообщил о получении еще четырех РСЗО HIMARS
Кадыров предрек успешное завершение спецоперации благодаря Суровикину
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.