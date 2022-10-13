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19:38, 13 октября 2022Интернет и СМИ

Модель OnlyFans посадят в тюрьму за использование платформы

В Сингапуре модель OnlyFans посадят в тюрьму за нарушение запрета использования платформы
Титус Лоу

Титус Лоу. Фото: @titusslow

Суд в Сингапуре приговорил 22-летнего создателя контента на OnlyFans Титуса Лоу к тюремному заключению за нарушение запрета использования платформы. Полиция выдала Лоу предписание не заходить на сайт эротического контента, пока он находится под следствием по обвинению в нарушении законов о непристойностях, но мужчина продолжил публиковать контент для подписчиков, сообщает CNN.

Лоу признал себя виновным по этому обвинению. Модель OnlyFans оштрафовали на 3000 сингапурских долларов (около 132 тысяч рублей), следует из материалов суда. Кроме того, мужчину посадят в тюрьму на три недели. Он начнет отбывать тюремный срок 26 октября, сообщил CNN его адвокат. Лоу заявил, что готов к подобному наказанию. «Я планирую много медитировать и читать», — сказал он.

Продажа и производство порнографических материалов в Сингапуре незаконны. При этом просмотр порнографии не противоречит закону, но сайты с порно ограничены государственной цензурой. Лоу создал аккаунт на платформе в апреле 2021 года. Количество платных подписчиков на его канале достигает 3000, большинство из них — мужчины.

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Полиция арестовала Лоу в декабре 2021 году за распространение эротического контента на OnlyFans. Позже мужчину освободили под залог при условии, что он не получит доступ к своему аккаунту на платформе. Однако прокурор в суде заявил, что Лоу неоднократно нарушал этот приказ. Создатель контента признался в суде, что не выполнил предписание полиции и несколько раз обращался к OnlyFans с просьбой восстановить доступ к его аккаунту.

В августе модель OnlyFans Кортни Кленни обвинили в убийстве бойфренда. 25-летняя вебкам-модель нанесла смертельный удар в грудь своему сожителю во время ссоры.

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Денис Савосин
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