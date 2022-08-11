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Модель OnlyFans обвинили в убийстве бойфренда

Модель OnlyFans обвинили в убийстве сожителя ударом ножом в грудь

Фото: @courtneytailor

Модель OnlyFans Кортни Кленни обвинили в убийстве бойфренда. 25-летняя вебкам-модель нанесла смертельный удар в грудь своему сожителю, 27-летнему Кристиану Обумсели, сообщает Daily Star.

Сообщается, что Кленни ударила 27-летнего Обумсели ножом в грудь после ссоры в их квартире в Майами 3 апреля. Адвокат девушки утверждает, что модель была вынуждена ударить мужчину, потому что он схватил ее за горло, а до этого несколько недель угрожал ей. При этом друг пары утверждает обратное: по его словам, это Кленни ранее всегда избивала своего сожителя.

По словам адвоката, Кленни находилась в реабилитационном центре на Гавайях из-за злоупотребления психоактивными веществами и посттравматического расстройства, когда ее арестовала полиция. Он заявил, что шокирован задержанием своей подзащитной, поскольку их сторона сотрудничала со следствием.

Соседи по дому подтвердили, что у пары ранее многократно случались скандалы. Адвокат, представляющий семью убитого, подчеркнул, что полиция посещала пару по меньшей мере четыре раза по домашним вызовам, однако мужчину ни разу не обвиняли в насилии.

10 августа в квартире на Южном шоссе Санкт-Петербурга нашли мертвой 26-летнюю порноактрису и TikTok-блогершу Анастасию Хамловскую, известную в сети под фамилией Гришман. У девушки на шее обнаружили шесть ножевых ранений. Следователи предъявили обвинение в убийстве сожителю порноактрисы.

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Денис Савосин
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