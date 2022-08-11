Молодому человеку российской порноактрисы предъявили обвинение в ее убийстве

Следователи предъявили обвинение молодому человеку зарезанной в Петербурге порноактрисы

В Санкт-Петербурге следователи предъявили обвинение в убийстве 24-летнему уроженцу Омской области. Об этом в четверг, 11 августа, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

Речь идет о молодом человеке зарезанной 26-летней порноактрисы и TikTok-блогерши Анастасии Хамловской, известной в сети под фамилией Гришман. Ее бойфренд признался в содеянном и показал сотрудникам СКР, как убивал жертву.

Следствие настаивает на помещении парня в СИЗО. Ранее он был судим за кражи и уклонение от воинской службы.

10 августа петербургскую порноактрису нашли убитой с шестью ножевыми ранениями в квартире на Южном шоссе. Ее тело пролежало несколько дней в ванне. По предварительным данным, блогершу зарезали в спальне, а после перенесли. О пропаже девушки в полицию сообщила ее подруга.

В тот же день, когда было обнаружено тело, стражи порядка задержали молодого человека девушки.

