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Появились фотографии с места убийства известной российской порноактрисы

В сети появились фотографии с места убийства 26-летней порноактрисы Гришман в Петербурге

Фото: телеграм-канал «Mash на Мойке»

В сети появились фото с места убийства в Санкт-Петербурге 26-летней порноактрисы и TikTok-блогерши Анастасии Хамловской, известной в сети под фамилией Гришман. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».

На снимках видно комнату погибшей — ее кровать со следами крови, розовую штору с Hello Kitty, постеры на стене, много мягких игрушек и наполовину собранный чемодан с разбросанными вещами вокруг него.

Ранее стало известно, что порноактрису нашли убитой с шестью ножевыми ранениями в квартире на Южном шоссе. Ее тело пролежало несколько дней в ванне. По предварительным данным, блогершу зарезали в спальне, а после перенесли в ванну. О пропаже девушки в полицию сообщила ее подруга.

В убийстве блогерши подозревают 24-летнего молодого человека, который жил с ней. Предполагаемый убийца — уроженец Омской области, его объявили в розыск. Ранее он был судим за кражу и уклонение от прохождения воинской службы. В настоящий момент он задержан.

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Екатерина Власова
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