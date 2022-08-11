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Предполагаемый убийца российской порноактрисы показал расправу на видео

Молодой человек известной российской порноактрисы Гришман показал расправу на видео

В Санкт-Петербурге 24-летний молодой человек 26-летней порноактрисы и тикток-блогера Анастасии Хамловской, известной в сети под фамилией Гришман, тело которой нашли с многочисленными резаными ранами, показал во время следственного эксперимента, как расправился с девушкой. Видео опубликовал Telegram-канал SHOT.

На кадрах предполагаемый убийца с правоохранителями находится в квартире погибшей. Он показывает полицейским, где и как убивал порноактрису.

10 августа фигуранта задержали. Мужчина утверждал, что в день убийства между ними произошла ссора — он схватил нож, а затем «испугался и убежал». В уголовном розыске уточнили, что подозреваемый долгое время скрывался. Молодой человек является уроженцем Омской области. Он дважды судим — за кражи и уклонение от воинской службы.

Петербургскую порноактрису нашли убитой с шестью ножевыми ранениями в квартире на Южном шоссе. Ее тело пролежало несколько дней в ванне. По предварительным данным, блогершу зарезали в спальне, а после перенесли в ванную.

Екатерина Власова
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