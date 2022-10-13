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09:49, 13 октября 2022Бывший СССР

Лукашенко назвал последствие отказа Белоруссии от ядерного оружия

Лукашенко: отказ Белоруссии от ядерного оружия привел к попыткам дестабилизировать страну
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Добровольный отказ Белоруссии от ядерного оружия привел к бесконечным попыткам дестабилизировать ситуацию в «спокойной трудолюбивой» стране. Такое последствие назвал президент республики Александр Лукашенко, его цитирует РИА Новости.

Он указал, что Белоруссия одной из первых на постсоветском пространстве отказалась от обладания им. «И что мы получили взамен? Вместо реальных международно-правовых гарантий — пустые, ничем не подкрепленные декларации вроде Будапештского меморандума», — заявил Лукашенко на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

В начале сентября Лукашенко заявил, что Минск может поставить вопрос об обладании российским ядерным оружием в случае агрессии со стороны Запада.

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Антон Похиляк
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