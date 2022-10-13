Лукашенко назвал последствие отказа Белоруссии от ядерного оружия

Лукашенко: отказ Белоруссии от ядерного оружия привел к попыткам дестабилизировать страну

Добровольный отказ Белоруссии от ядерного оружия привел к бесконечным попыткам дестабилизировать ситуацию в «спокойной трудолюбивой» стране. Такое последствие назвал президент республики Александр Лукашенко, его цитирует РИА Новости.

Он указал, что Белоруссия одной из первых на постсоветском пространстве отказалась от обладания им. «И что мы получили взамен? Вместо реальных международно-правовых гарантий — пустые, ничем не подкрепленные декларации вроде Будапештского меморандума», — заявил Лукашенко на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

В начале сентября Лукашенко заявил, что Минск может поставить вопрос об обладании российским ядерным оружием в случае агрессии со стороны Запада.