В Госдуме подтвердили отсрочку от мобилизации для еще одной категории россиян

В комитете Госдумы по обороне подтвердили отсрочку от мобилизации для отцов с тремя детьми

В России отцы с тремя и более детьми теперь имеют отсрочку от призыва в рамках частичной мобилизации. Наличие отсрочки для этой категории россиян подтвердил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, чьи слова приводит «Парламентская газета».

Ранее в нескольких Telegram-каналах появился документ об изменении правил предоставления отсрочки. Ранее отсрочку от призыва могли получить только те многодетные отцы, на иждивении у которых находились четверо и более детей.

«Это, по сути, жест доброй воли Министерства обороны. Он возник как ответ на запрос общества и действительно предполагает смягчение ряда требований для предоставления отсрочки от мобилизации», — отметил парламентарий.

По словам председателя комитета Госдумы по молодежной политике Артема Метелева, Генштаб Вооруженных сил (ВС) России по поручению министра обороны Сергея Шойгу уже разослал указания в военные комиссариаты с описанием категорий граждан, кому предоставляется отсрочка.

Среди них также числятся те, кто имеют на иждивении и воспитывают без матери одного и более ребенка в возрасте до 16 лет, а также граждане, имеющие детей с паллиативным статусом.

Ранее глава комитета Государственной Думы по вопросам семьи Нина Останина обратилась к Шойгу с просьбой дать военкоматам разъяснения об отсрочках при частичной мобилизации.

О начале в стране частичной мобилизации президент России Владимир Путин сообщил 21 сентября. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.