В Госдуме призвали Шойгу разъяснить порядок отсрочек при частичной мобилизации

Депутат Госдумы попросила Шойгу разъяснить, утвержден ли порядок отсрочек от мобилизации

Глава комитета Государственной Думы по вопросам семьи Нина Останина обратилась к главе Министерства обороны РФ Сергею Шойгу с просьбой дать разъяснения об отсрочках при частичной мобилизации. Она направила министру правительственную телеграмму соответствующего содержания, текст которой приводится в Telegram-канале парламентария.

Останина попросила министра дать поручение официально разъяснить военкоматам и населению, что существует утвержденный порядок предоставления отсрочек, утвержденный еще в начале октября. Депутат отметила, что в вверенный ей комитет поступило более 100 обращений об отказе комиссариатов руководствоваться этими нормами.

Ссылаясь на обращения людей, Останина заявила, что военкоматы отрицают наличие утвержденного порядка. Особенно часто нарушаются права россиян, имеющих на иждивении трех и более детей в возрасте до 16 лет, а также детей-инвалидов. Депутат просит министра дать разъяснения «во избежание неоправданного повышения социального недовольства».

Ранее москвича с отсрочкой в третий раз задержали из-за ошибки системы распознавания лиц. Незадолго до этого студента дважды увозили в военкомат по той же причине.