Москвича с отсрочкой в третий раз по ошибке задержали за уклонение от повестки

Baza: москвича с отсрочкой в третий раз задержали из-за ошибки системы распознавания лиц

Студента с отсрочкой от мобилизации в третий раз задержала московская полиция, сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

Молодого человека сняли камеры, подключенные к системе распознавания лиц, которые показали полицейским, что он уклоняется от мобилизации.

Незадолго до этого москвича дважды увозили в военкомат по той же причине. После первого задержания студент заявил, что уже приносил военкому справку из вуза об отсрочке. Его отпустили, выдав повестку на апрель 2023 года, но спустя два дня задержали повторно. Тогда, по утверждению полицейских, москвича забыли удалить из системы, поэтому камеры снова определили его как уклониста.

Сейчас молодой человек находится в отделении «Останкино» и ожидает, что его отпустят.

О похожем случае сообщалось ранее в сентябре 2022 года — тогда другого московского призывника дважды вызвали в военкомат из-за того, что система распознавания лиц определила его как уклониста от мобилизации. По словам москвича, его отпустили после того, как он предоставил справку о проблемах со зрением, но это не помешало полиции задержать его еще раз.

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации в стране. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что в ее рамках планируется призвать 300 тысяч резервистов.