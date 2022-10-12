Baza: в Москве студента с отсрочкой дважды задержали из-за камер распознавания лиц

Московского студента с отсрочкой от армии дважды задержала полиция, сообщает в своем Telegram-канале Baza. По данным издания, молодой человек попал на камеры, подключенные к системе распознавания лиц, в которой он числился как подлежащий мобилизации.

В первый раз москвича задержали 9 октября. Полицейские забрали студента в отделение, объяснив, что сработали камеры, подключенные к системе распознавания лиц. Оттуда его увезли в военный комиссариат, где парень объяснил, что уже приносил в военкомат справку из вуза об отсрочке. После этого его отпустили, выдав повестку на апрель 2023 года на случай отчисления из учебного заведения.

Спустя два дня молодого человека задержали повторно и отвезли в другое московское отделение по той же причине. Полицейские дозвонились в военкомат и узнали, что после первого случая студента не удалили из системы, поэтому камеры до сих пор определяют его как уклониста. После выяснения обстоятельств молодого человека отправили домой.

Похожий случай произошел ранее в сентябре — другого московского призывника дважды вызывали в военкомат из-за того, что система камер распознавания лиц определила его как уклониста от мобилизации. По словам москвича, его отпустили после того, как он предоставил справку о проблемах со зрением, но это не помешало полицейским задержать его второй раз.

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации в стране. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что в ее рамках планируется призвать 300 тысяч резервистов.

