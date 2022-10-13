Российские военные за сутки сбили два самолета и 12 беспилотников ВСУ

Минобороны: российские военные за сутки сбили два самолета и 12 беспилотников ВСУ

Российские военные за сутки сбили два боевых самолета и 12 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в четверг, 13 октября, рассказал журналистам официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В частности, в районе населенного пункта Червоный Запорожец Днепропетровской области истребительной авиацией был сбит МиГ-29 воздушных сил Украины.

Около Порскалевки Полтавской области российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили истребитель Су-27 ВСУ.

Кроме того, в течение прошедших суток в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Херсонской области уничтожены 12 украинских беспилотников.

Также представитель Минобороны рассказал, что на Купянском направлении ВСУ пытались атаковать населенные пункты Орлянка и Котляровка Харьковской области, однако их атаки были отражены. Конашенков отметил, что потери противника составили более 50 военнослужащих, три танка, четыре боевые машины пехоты и семь автомобилей.