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14:31, 13 октября 2022Россия

Минобороны заявило о попытках ВСУ атаковать села под Харьковом

МО РФ заявило о пресечении атак ВСУ при попытках занять два села в Харьковской области

Фото: Evgeniy Maloletka / АР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на купянском направлении пытались атаковать населенные пункты Орлянка и Котляровка Харьковской области, их атаки были пресечены. Об этом заявил журналистам в четверг, 13 октября, официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Представитель ведомства отметил, что потери противника составили более 50 военнослужащих. Кроме того, российским военным удалось уничтожить три танка, четыре боевые машины пехоты и семь автомобилей ВСУ.

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12 октября Минобороны докладывало, что потери ВСУ за сутки на купянском направлении превысили 100 человек. Конашенков тогда подчеркивал, что на данном направлении также были уничтожены четыре танка, три боевые машины пехоты и три турецких бронетранспортера «Кирпи».

7 октября российское ведомство отчиталось, что Украина пыталась наступать двумя усиленными батальонами на направлениях Першотравневое, Кисловка, Табаевка, Берестовое. Все атаки были отражены, ВСУ потеряли свыше 80 солдат.

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Анна Щербакова
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