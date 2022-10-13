Минобороны заявило о попытках ВСУ атаковать села под Харьковом

МО РФ заявило о пресечении атак ВСУ при попытках занять два села в Харьковской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на купянском направлении пытались атаковать населенные пункты Орлянка и Котляровка Харьковской области, их атаки были пресечены. Об этом заявил журналистам в четверг, 13 октября, официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Представитель ведомства отметил, что потери противника составили более 50 военнослужащих. Кроме того, российским военным удалось уничтожить три танка, четыре боевые машины пехоты и семь автомобилей ВСУ.

12 октября Минобороны докладывало, что потери ВСУ за сутки на купянском направлении превысили 100 человек. Конашенков тогда подчеркивал, что на данном направлении также были уничтожены четыре танка, три боевые машины пехоты и три турецких бронетранспортера «Кирпи».

7 октября российское ведомство отчиталось, что Украина пыталась наступать двумя усиленными батальонами на направлениях Першотравневое, Кисловка, Табаевка, Берестовое. Все атаки были отражены, ВСУ потеряли свыше 80 солдат.