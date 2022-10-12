Минобороны раскрыло потери ВСУ за сутки на купянском направлении

МО РФ заявило, что потери ВСУ за сутки на купянском направлении превысили 100 человек

Общие потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) и наемников за минувшие сутки на купянском направлении превысили 100 человек. Такие данные раскрыл журналистам в среду, 12 октября, официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Представитель ведомства отметил, что на данном направлении также удалось уничтожить четыре танка, три боевые машины пехоты и три турецких бронетранспортера «Кирпи».

По словам Конашенкова, украинская сторона предпринимала безуспешные попытки наступления силами до трех рот в направлениях населенных пунктов Табаевка, Орлянка Харьковской области и Куземовка Луганской народной республики. «Все атаки российскими войсками успешно отражены», — заверил он.

Также удалось предотвратить попытки наступления ВСУ на краснолиманском, запорожском, криворожском и андреевском направлениях, добавили в Минобороны.

7 октября российское ведомство сообщало, что Украина пыталась наступать двумя усиленными батальонами на направлениях Першотравневое, Кисловка, Табаевка, Берестовое. Все атаки были отражены, тогда ВСУ потеряли более 80 военнослужащих.