Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:23, 12 октября 2022Россия

Минобороны раскрыло потери ВСУ за сутки на купянском направлении

МО РФ заявило, что потери ВСУ за сутки на купянском направлении превысили 100 человек

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Общие потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) и наемников за минувшие сутки на купянском направлении превысили 100 человек. Такие данные раскрыл журналистам в среду, 12 октября, официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Представитель ведомства отметил, что на данном направлении также удалось уничтожить четыре танка, три боевые машины пехоты и три турецких бронетранспортера «Кирпи».

По словам Конашенкова, украинская сторона предпринимала безуспешные попытки наступления силами до трех рот в направлениях населенных пунктов Табаевка, Орлянка Харьковской области и Куземовка Луганской народной республики. «Все атаки российскими войсками успешно отражены», — заверил он.

Материалы по теме:
«Процесс пошел» Удары по украинским городам, ядерная угроза и участие Белоруссии: как может измениться ход спецоперации?
«Процесс пошел»Удары по украинским городам, ядерная угроза и участие Белоруссии: как может измениться ход спецоперации?
11 октября 2022
ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области стали частью России. Что нужно знать о четырех новых регионах?
ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области стали частью России.Что нужно знать о четырех новых регионах?
5 октября 2022
Россия и Украина обменялись пленными. Бойцов «Азова» поменяли на российских военных и Виктора Медведчука
Россия и Украина обменялись пленными.Бойцов «Азова» поменяли на российских военных и Виктора Медведчука
22 сентября 2022

Также удалось предотвратить попытки наступления ВСУ на краснолиманском, запорожском, криворожском и андреевском направлениях, добавили в Минобороны.

7 октября российское ведомство сообщало, что Украина пыталась наступать двумя усиленными батальонами на направлениях Першотравневое, Кисловка, Табаевка, Берестовое. Все атаки были отражены, тогда ВСУ потеряли более 80 военнослужащих.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
ВСУ впервые ударили по Белгородской области американскими ракетами HARM
Рыбаки поймали самую большую рыбу в истории Уэльса
Прижимавшийся к попутчице весь перелет пассажир самолета был обруган в сети
YouTube заморозил канал Артемия Лебедева
Бывший российский полицейский пойдет под суд за мошенничество с трудоустройством
Роза Сябитова раскрыла подробности личной жизни
Экстремально токсичную свалку обнаружили в российском регионе
Российский суд дал 19,5 года иностранцу за убийство брата и товарища после ссоры
Глава «Газпрома» ответил песней на идею установить потолок цен на газ
Минобороны поставили боеприпасы для создания завес
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.