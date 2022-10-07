Минобороны заявило о неудачном наступлении ВСУ на купянском направлении

Минобороны заявило о неудачной попытке наступления ВСУ на купянском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли неудачную попытку наступления на купянском направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там уточнили, что Украина пыталась наступать двумя усиленными батальонами на направлениях Першотравневое, Кисловка, Табаевка, Берестовое. Все атаки были отражены — в результате ВСУ потеряли более 80 военнослужащих.

При отражении атаки российские военные также уничтожили германскую самоходно-артиллерийскую установку с высокоточными припасами. По данным ведомства, Украина также потеряла пять танков, четыре боевые машины пехоты и десять единиц автомобильной техники.

О неудачной попытке ВСУ наступать под Купянском министерство также отчитывалось 6 октября. Тогда оно докладывало о ликвидации 120 военнослужащих Украины и пяти танков.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. Такое решение принято в связи с необходимостью сохранить суверенитет и целостность России, объяснил глава государства в ходе телеобращения, подчеркнув, что призыву подлежат только россияне, находящиеся в запасе.