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Минобороны заявило о неудачной попытке ВСУ возобновить наступление под Купянском

Минобороны заявило о неудачной попытке наступления ВСУ на Купянском направлении

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

На Купянском направлении три батальонно-тактические группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предприняли неудачную попытку возобновить наступление, российские военные отбили все атаки. Об этом в четверг, 6 ноября, заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Уничтожено более 120 военнослужащих ВСУ, пять танков, 12 боевых бронированных машин и 14 автомобилей», — отметил он.

Также спикер военного ведомства рассказал, что Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили три понтонные переправы украинских войск через реку Ингулец. Конашенков отметил, что удары были нанесены в районах населенных пунктов Великое Артаково Николаевской области, Новогригоровка и Белая Криница Херсонской области.

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Игорь Дмитров
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