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ВКС России уничтожили понтонные переправы ВСУ под Николаевом и Херсоном

Минобороны России заявило об уничтожении трех понтонных переправ ВСУ через реку Ингулец

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

Воздушно-космические силы России уничтожили три понтонные переправы Вооруженных сил Украины через реку Ингулец. Об этом заявил журналистам в четверг, 6 октября, представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Представитель ведомства отметил, что удары были нанесены в районах населенных пунктов Великое Артаково Николаевской области, Новогригоровка и Белая Криница Херсонской области.

До этого Минобороны докладывало, что экипаж Ми-35 сорвал попытку ВСУ переправиться через реку Оскол под Купянском. Тогда майоры Сергей Бондарчук и Максим Игольников обнаружили попытку украинской стороны скрытно навести переправу. Доложив о действиях украинской стороны и оценив обстановку, экипаж российского вертолета открыл огонь и поразил цель.

Еще раньше военкор Александр Коц рассказал, что в результате ракетной атаки на Кривой Рог вода в реке Ингулец поднялась и снесла переправу ВСУ в районе Давыдова Брода.

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Анна Щербакова
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