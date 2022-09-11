Стало известно о сорванной экипажем Ми-35 попытке ВСУ переправиться через реку

Экипаж вертолета Ми-35 сорвал попытку ВСУ переправиться через Оскол под Купянском

Минобороны России рассказало, как экипаж вертолета Ми-35 сорвал попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) переправиться через реку Оскол под Купянском. Рассказ приводится в Telegram ведомства.

Сообщается, что майоры Сергей Бондарчук и Максим Игольников обнаружили попытку ВСУ скрытно навести переправу через Оскол в Харьковской области. Доложив об их действиях и оценив обстановку, экипаж вертолета открыл огонь и поразил украинские силы. Тем самым Бондарчук и Игольников сорвали планы ВСУ продвинуться вглубь обороны ВС РФ, утверждает Минобороны.

Также сообщается, что экипаж вертолета с 5 сентября поддерживали действия мотострелковых подразделений по срыву контрнаступления ВСУ на Купянском направлении.

Ранее сообщалось, что солдаты ВСУ прозвали один из российских военно-транспортных вертолетов Ми-8, уничтоживший украинский комплекс ПВО «Бук», «бешеной восьмеркой».

24 февраля Россия начала военную спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин заявил, что это было сделано по просьбе признанных ранее независимыми Донецкой и Луганской народных республик. По его словам, цель операции — демилитаризация и денацификация Украины.

