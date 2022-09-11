Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Стало известно о сорванной экипажем Ми-35 попытке ВСУ переправиться через реку

Экипаж вертолета Ми-35 сорвал попытку ВСУ переправиться через Оскол под Купянском

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Минобороны России рассказало, как экипаж вертолета Ми-35 сорвал попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) переправиться через реку Оскол под Купянском. Рассказ приводится в Telegram ведомства.

Сообщается, что майоры Сергей Бондарчук и Максим Игольников обнаружили попытку ВСУ скрытно навести переправу через Оскол в Харьковской области. Доложив об их действиях и оценив обстановку, экипаж вертолета открыл огонь и поразил украинские силы. Тем самым Бондарчук и Игольников сорвали планы ВСУ продвинуться вглубь обороны ВС РФ, утверждает Минобороны.

Также сообщается, что экипаж вертолета с 5 сентября поддерживали действия мотострелковых подразделений по срыву контрнаступления ВСУ на Купянском направлении.

Ранее сообщалось, что солдаты ВСУ прозвали один из российских военно-транспортных вертолетов Ми-8, уничтоживший украинский комплекс ПВО «Бук», «бешеной восьмеркой».

24 февраля Россия начала военную спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин заявил, что это было сделано по просьбе признанных ранее независимыми Донецкой и Луганской народных республик. По его словам, цель операции — демилитаризация и денацификация Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Антон Похиляк
Обсудить
Последние новости
Кадыров заявил о готовности объяснить Минобороны «офигенную» ситуацию на Украине
Глава ДНР обвинил ВСУ в провоцировании энергетического коллапса
Германия потратит 10 миллиардов евро на экономию газа
Россияне стали меньше пить
Воздушную тревогу объявили по всей Украине
Стало известно о сорванной экипажем Ми-35 попытке ВСУ переправиться через реку
Очевидцы рассказали о попавшем в людей фейерверке в Туве
Авиакомпания Air Moldova оспорит в суде запрет на полеты в Россию
В Папуа-Новой Гвинее три человека погибли в результате землетрясения
Власти оценили ситуацию в Херсоне
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.