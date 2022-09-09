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ВСУ прозвали один из российских вертолетов «бешеной восьмеркой»

Российский вертолет Ми-8, уничтоживший «Бук» ВСУ, прозвали «бешеной восьмеркой»
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: РИА Новости

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) прозвали один из российских военно-транспортных вертолетов Ми-8, уничтоживший украинский комплекс ПВО «Бук», «бешеной восьмеркой». Об этом рассказал командир экипажа, передает Telegram-канал Минобороны.

По словам пилота Ми-8, во время боевого вылета он получил задачу в воздухе, по координатам нашел позицию ПВО и дал команду применить вооружение. В результате уничтожены украинские «Бук», командный пункт, а также радиолокационная станция, уточнил летчик.

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После вертолет начали называть «бешеная восьмерка», рассказал пилот. «Причем это пошло именно от врага — когда был перехват на следующий день, как раз эти слова там и были, что "прилетела какая-то бешеная восьмерка", уничтожила все, что у нас здесь есть, и улетела», — рассказал летчик Ми-8.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М1» в Николаевской области, украинскую радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей в Днепропетровской области.

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Сергей Истомин
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