Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Переправу ВСУ снесло после ракетной атаки на Кривой Рог

Военкор Коц заявил, что после ракетной атаки на Кривой Рог вода снесла переправу ВСУ

Кадр: Telegram-канал Kotsnews

После ракетной атаки на Кривой Рог Днепропетровской области в реке Ингулец поднялась вода. В результате переправа Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Давыдов Брода была снесена, сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц.

По словам журналиста, аналогичная ситуация наблюдалась в районе Ирпень. «Помню, в Киевской области украинцы сделали то же самое, когда мы наводили переправу в районе Ирпени, чтобы форсировать реку. Просто рванули дамбу выше по течению — и вся недолгая», — заявил он.

В конце августа сообщалось, что российские военные успешно отражают третью попытку наступления ВСУ на Херсон. По данным военкоров, бои ведутся в нескольких населенных пунктах. В районе Андреевки украинские военные оборудовали понтонную переправу через реку Ингулец, через которую поступают новые силы.

При этом уточнялось, что новоприбывшие подвергаются «мощному огневому воздействию российских войск».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Путин заявил о подготовке поездки ООН на место инцидента в СИЗО в Еленовке
Российский суд признал незаконной пробу Манту школьнику без согласия родителей
ООН предупредила о риске дефицита еды из-за кризиса с удобрениями
В Запорожской области заявили о пресечении попытки ВСУ провести разведку боем
Россиянин предстанет перед судом за зарезанного из мести знакомого и его мать
Путин позитивно оценил сотрудничество с МАГАТЭ по Запорожской АЭС
Путин посмертно наградил сотрудников посольства России в Кабуле
Следствие предъявило обвинение второму актеру квеста с пострадавшими подростками
Одной стране мира предсказали угрозу демографического кризиса
«Крылья Советов» одержали победу над «Зенитом» в Кубке России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.