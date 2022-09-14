Переправу ВСУ снесло после ракетной атаки на Кривой Рог

Военкор Коц заявил, что после ракетной атаки на Кривой Рог вода снесла переправу ВСУ

После ракетной атаки на Кривой Рог Днепропетровской области в реке Ингулец поднялась вода. В результате переправа Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Давыдов Брода была снесена, сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц.

По словам журналиста, аналогичная ситуация наблюдалась в районе Ирпень. «Помню, в Киевской области украинцы сделали то же самое, когда мы наводили переправу в районе Ирпени, чтобы форсировать реку. Просто рванули дамбу выше по течению — и вся недолгая», — заявил он.

В конце августа сообщалось, что российские военные успешно отражают третью попытку наступления ВСУ на Херсон. По данным военкоров, бои ведутся в нескольких населенных пунктах. В районе Андреевки украинские военные оборудовали понтонную переправу через реку Ингулец, через которую поступают новые силы.

При этом уточнялось, что новоприбывшие подвергаются «мощному огневому воздействию российских войск».