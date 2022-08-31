Стали известны подробности попытки наступления ВСУ на Херсон

Telegram-каналы: российские военные успешно отражают наступление ВСУ на Херсон

Российские военные успешно отражают третью попытку наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Херсон. О подробностях стало известно Telegram-каналу «Военкоры Русской весны».

По данным канала, бои ведутся в нескольких населенных пунктах. В районе Андреевки украинские военные оборудовали понтонную переправу через реку Ингулец, через которую поступают новые силы. Однако, как сообщают корреспонденты, новоприбывшие подвергаются «мощному огневому воздействию российских войск».

Также сообщается о боях в северной части области, в районе населенного пункта Архангельское-Ольгино. Там «противник безуспешно пытается вытеснить подразделения» российских войск. Помимо этого, военные ВСУ замечены в Высокополье.

Ранее сообщалось, что в попытке наступления ВСУ на южном направлении принимали участие боевики-чеченцы из «Ичкерийского батальона». Также в попытке наступления на Херсон были замечены иностранные наемники.