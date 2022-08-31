«Ичкерийский батальон» замечен при наступлении ВСУ на Херсон

Воюющие за ВСУ боевики-чеченцы из «Ичкерийского батальона» замечены в Херсонской области

В попытке наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южном направлении принимали участие боевики-чеченцы из «Ичкерийского батальона». Об этом сообщается в Telegram-канале «Военный осведомитель».

По данным канала, бойцы были замечены в селе Архангельское Херсонской области Украины. Оттуда они вели огонь минометными минами из РПГ-7. Ранее сообщилось, что в попытке наступления принимали участие в том числе иностранные наемники.

Утверждается, что батальон был создан одним из лидеров непризнанной Чеченской Республики Ичкерия Ахмедом Закаевым. Батальон бывшего эмиссара чеченских сепаратистов воюет в составе Интернационального легиона ВСУ.

Ранее в среду, 31 августа, по меньшей мере три батальона ВСУ с бронетехникой, как отмечалось, пытались прорваться в сторону Херсона. На южном направлении начались интенсивные бои. Уже известно, что ВСУ встретились с «плотным огнем» артиллерии российских ВДВ и пехоты.