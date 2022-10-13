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04:33, 13 октября 2022Мир

В США обеспокоились поездками американских знаменитостей на Украину

The Federalist: США воспримут инцидент со звездами на Украине как повод для конфликта
Владимир Зеленский и Джессика Честейн

Владимир Зеленский и Джессика Честейн. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Global Look Press

Обозреватель The Federalist Джордан Бойд выразил обеспокоенность поездками американских знаменитостей на Украину. По его мнению, США воспримут любой возможный инцидент со звездами на Украине как повод перейти к прямому конфликту с Россией.

«Таким знаменитостям как Бен Стиллер, Анджелина Джоли, Шон Пенн, Лев Шрайбер, Джессика Честейн нечего делать в Восточной Европе в разгар конфликта, балансирующего на грани ядерной войны», — отмечает Бойд. По его словам, в случае, если если кому-то из знаменитостей причинят вред во время «увеселительной поездки по Восточной Европе», то США могут использовать это как повод для прямого втягивания страны в конфликт на Украине.

Бойд отметил, что« американские разжигатели войны», в том числе и президент США Джо Байден, «уже грозят эскалацией». При этом большинство американцев не хотят участвовать в том, что может очень быстро перерасти в третью мировую войну.

Ранее сообщалось, что в Одессе с рекламных щитов убрали фото американского бизнесмена Илона Маска, которыми город выражал благодарность знаменитостям за поддержку Украины. Поводом для этого послужили высказывания Маска об Украине, в частности, план по урегулированию конфликта между Киевом и Москвой.

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Марина Совина
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