The Federalist: США воспримут инцидент со звездами на Украине как повод для конфликта

Обозреватель The Federalist Джордан Бойд выразил обеспокоенность поездками американских знаменитостей на Украину. По его мнению, США воспримут любой возможный инцидент со звездами на Украине как повод перейти к прямому конфликту с Россией.

«Таким знаменитостям как Бен Стиллер, Анджелина Джоли, Шон Пенн, Лев Шрайбер, Джессика Честейн нечего делать в Восточной Европе в разгар конфликта, балансирующего на грани ядерной войны», — отмечает Бойд. По его словам, в случае, если если кому-то из знаменитостей причинят вред во время «увеселительной поездки по Восточной Европе», то США могут использовать это как повод для прямого втягивания страны в конфликт на Украине.

Бойд отметил, что« американские разжигатели войны», в том числе и президент США Джо Байден, «уже грозят эскалацией». При этом большинство американцев не хотят участвовать в том, что может очень быстро перерасти в третью мировую войну.

Ранее сообщалось, что в Одессе с рекламных щитов убрали фото американского бизнесмена Илона Маска, которыми город выражал благодарность знаменитостям за поддержку Украины. Поводом для этого послужили высказывания Маска об Украине, в частности, план по урегулированию конфликта между Киевом и Москвой.