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15:05, 12 октября 2022Бывший СССР

На Украине убрали фото Илона Маска с рекламных щитов

В Одессе с рекламных щитов убрали фотографии Илона Маска после его высказываний об Украине

Фото: Ringo H.W. Chiu / AP

В Одессе убирают фото американского бизнесмена Илона Маска с рекламных щитов, которыми город выражал благодарность знаменитостям за поддержку Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

Отмечается, что такое решение было принято в городском совете.

Поводом для этого послужили высказывания Маска об Украине, в частности, план по урегулированию конфликта между Киевом и Москвой. По мнению миллиардера, для этого необходимо под наблюдением ООН заново провести референдумы в регионах, недавно вошедших в состав России, а также признать Крым российской территорией, «как это было с 1783 года и до ошибки Хрущева».

Украинские власти раскритиковали предложение Маска, а бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник даже нецензурно выругался в адрес бизнесмена.

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Алевтина Запольская
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