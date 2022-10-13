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18:22, 13 октября 2022Мир

Генсек НАТО пообещал «помогать Украине, но не более»

Генсек НАТО Столтенберг пообещал помогать Украине, но не защищать
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: Johanna Geron / Reuters

В случае военного конфликта Североатлантический альянс должен следовать пятой статье своего устава, согласно которой блок обязан защищать своих партнеров. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции после переговоров министров обороны стран альянса, трансляция велась на канале Global News.

«Но что касается Украины — она не член альянса, поэтому мы продолжим помогать ей, но не более», — пообещал Столтенберг.

По его словам, Киев получает топливо, зимнее обмундирование и медикаменты в рамках всеобъемлющего пакета помощи НАТО для Украины. Кроме того, планируется передать средства против беспилотников.

Столтенберг также заявил, что министры обороны стран НАТО договорились увеличить запасы вооружений альянса.

В начале октября генсек в интервью телекомпании NBC уклонился от прямого ответа на вопрос о процедуре ускоренного вступления Украины в Североатлантический альянс. «НАТО придерживается политики открытых дверей. Каждая страна, включая, конечно, Украину, имеет право выбирать свой путь, в том числе при поиске гарантий безопасности», — заявил он, не давая однозначного видения ситуации, примет ли военно-политический блок подобное решение.

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Варвара Кошечкина
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