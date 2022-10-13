69-я параллель
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13:05, 13 октября 202269-я параллель

Открытие ученых опровергло мнение о происхождении онежских поморов

Ученые МГНЦ опровергли мнение о происхождении онежских поморов от коренных новгородцев

Фото: Сергей Ермохин / Коммерсантъ

Российские ученые исследовали ДНК онежских поморов и не нашли сходства с коренным населением Новгородчины. Это опровергло мнение о том, что генофонд Русского Севера был сформирован новгородской экспансией. Статья с описанием открытия специалистов московского Медико-генетического научного центра (МГНЦ) опубликована в журнале «Вестник» Российского государственного медицинского университета.

Генетики изучили ДНК трех популяций онежских поморов, в исследовании приняли участие 130 жителей Онежского полуострова, населяющих Зимний, Летний и Онежский берега. Оказалось, что каждая из трех популяций сильно отличается от других и имеет уникальный генетический портрет, но при этом не проявляет заметного сходства с коренными новгородцами.

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«Это далеко не единственный случай в мировой культуре, когда внутренняя колонизация выражалась в расширении власти и экономического влияния, но не приводила к решительному изменению генофонда», — отметили ученые.

Генетики установили, что поморы Онежского берега оказались ближе к финноязычным народам России и Финляндии, чем к другим поморам полуострова, у них также выявили связь с русскими популяциями Архангельской области. Поморы Летнего берега оказались генетически схожи только со скандинавами, а у жителей Зимнего берега нашли близость лишь с двумя популяциями Швеции и Финляндии.

Ранее в интервью «Ленте.ру» фольклорист и лидер музыкального неофолк-коллектива Moon Far Away Алексей Шептунов рассказал о взаимовлиянии русских переселенцев и чуди в землях Поморья. По его мнению, в культурном отношении эти места являются «морозилкой» средневековой русской культуры и средневекового культурного кода.

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Варвара Родикова
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