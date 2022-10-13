Минобороны сообщило о попытке ВСУ занять два населенных пункта в ЛНР

Минобороны заявило, что ВСУ попытались занять два населенных пункта в ЛНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку занять два населенных пункта в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом в четверг, 13 октября, журналистам сообщили в Минобороны России.

«На краснолиманском направлении подразделения ВСУ предприняли очередную попытку силами до двух батальонных тактических групп форсировать реку Жеребец для овладения населенными пунктами Стельмаховка и Розовка», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Затем российская артиллерия и авиация ответным огнем рассеяла группировку противника. В результате провальной атаки было уничтожено два украинских танка, пять боевых машин пехоты, два пикапа и около 60 военнослужащих ВСУ.

Ранее стало известно, что на купянском направлении ВСУ вместе с иностранными наемниками смогли вклиниться в российскую оборону. В Минобороны уточнили, что основные усилия ВСУ на этом направлении были сосредоточены на взятии населенного пункта Кисловка.