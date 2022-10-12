Минобороны отчиталось о вклинивании ВСУ в российскую оборону

Минобороны заявило, что ВСУ вклинились в оборону на купянском направлении

На купянском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) вместе с иностранными наемниками смогли вклиниться в российскую оборону. Об этом в среду, 12 октября, заявили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что основные усилия ВСУ за прошедшие сутки на этом направлении были сосредоточены на взятии населенного пункта Кисловка. Для этого противник направил туда три украинские ротные тактические группы и иностранных наемников, которые подошли одновременно с разных сторон.

«Противнику удалось вклиниться в оборону и выйти к западной окраине населенного пункта», — сказали министерстве.

Затем российские войска при поддержке артиллерии выбили с окраин населенного пункта подразделения противника и восстановили позиции Вооруженных сил России по переднему краю.

Ранее стало известно, что ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии были уничтожены две базы хранения топлива для военной техники ВСУ.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.