Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:30, 13 октября 2022Россия

Новак назвал последствия введения потолка цен на российскую нефть

Вице-премьер Новак: Россия не будет поставлять нефть странам, установившим потолок цен

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Россия не будет поставлять нефть странам, которые решат ввести потолок цен. Такое заявление сделал вице-премьер России Александр Новак в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1».

«Россия не будет поставлять тем странам, которые будут устанавливать потолок цен, какой бы он ни был, 60 долларов либо другой. Это вмешательство в рыночные инструменты», — сказал Новак.

Политик подчеркнул, что Россия готова сотрудничать с потребителями, которые намерены работать на рыночных условиях.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Западу следует попытаться установить предельную цену на российскую нефть в районе 60 долларов за баррель. Министр напомнила, что некоторое время назад Россия была готова продавать нефть по этой цене, не теряя прибыли. При этом, уточнила она, предельная цена пока не определена, и Вашингтон работает со своими партнерами, «чтобы решить, какой ей следует быть».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В приграничном российском регионе после обстрела ВСУ взорвался склад боеприпасов
Миллер оценил состояние поврежденных ниток «Северных потоков»
Эксперт рассказал об опасности популярного чистящего средства
Назван безопасный маршрут транзита газа из России
Тепляковы попросили декана МГУ вернуть им деньги
Раскрыта попытка украинского ГУР совершить теракт у школы в Мелитополе
Владельцы «Манчестер Юнайтед» назвали сумму для продажи клуба
Новак заявил о сокращении мировых инвестиций в нефтегазовую отрасль
Роскомнадзор опроверг информацию о восстановлении доступа к Instagram
Чиновники из 30 стран обсудят санкции против России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.