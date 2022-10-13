Новак назвал последствия введения потолка цен на российскую нефть

Вице-премьер Новак: Россия не будет поставлять нефть странам, установившим потолок цен

Россия не будет поставлять нефть странам, которые решат ввести потолок цен. Такое заявление сделал вице-премьер России Александр Новак в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1».

«Россия не будет поставлять тем странам, которые будут устанавливать потолок цен, какой бы он ни был, 60 долларов либо другой. Это вмешательство в рыночные инструменты», — сказал Новак.

Политик подчеркнул, что Россия готова сотрудничать с потребителями, которые намерены работать на рыночных условиях.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Западу следует попытаться установить предельную цену на российскую нефть в районе 60 долларов за баррель. Министр напомнила, что некоторое время назад Россия была готова продавать нефть по этой цене, не теряя прибыли. При этом, уточнила она, предельная цена пока не определена, и Вашингтон работает со своими партнерами, «чтобы решить, какой ей следует быть».

