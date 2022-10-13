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19:25, 13 октября 2022Бывший СССР

Молдавия не пропустила в Приднестровье партию продовольствия из России

Молдавия не пропустила в Тирасполь партию российской крупы и муки

Фото: Vladislav Bachev / Reuters

Власти Молдавии не пропустили в непризнанную Приднестровскую Молдавскую республику партию продовольствия из России. Об этом сообщает информационное агентство «Новости Приднестровья».

Речь идет о партии гречневой крупы и пшеничной муки, направленной российским производителем «Макфа». Формальным поводом со стороны Кишинева стало требование провести лабораторный анализ, который, как отмечают журналисты, в самой Молдове не проводится — ближайшая лаборатория, которая подходит для требуемого исследования, находится в Италии.

Как уточнили в МИД Приднестровья, в настоящий момент груз находится на контрольно-пропускном пункте «Скуляны». Инспектор молдавского Агентства по безопасности пищевых продуктов (ANSA) выдвинул требование, чтобы партию проверили на на содержание гербицида глифосата. Представители внешнеполитического ведомства указывают, что в прошлом подобных требований к приднестровским импортерам не выдвигали.

«Это нечто новое и совершенно непонятное. Есть серьезные сомнения, требуют ли это даже с тех молдавских предприятий, которые размещают эту продукцию на внутреннем рынке РМ, учитывая, что у самой Молдовы нет нужных мощностей для проведения анализа», — подчеркнули в МИД, отметив, что происходящее создает впечатление, будто бы кто-то помогает Евросоюзу стать главным экспортером ПМР, чтобы спровоцировать замещение российских товаров европейскими.

В конце сентября на границе Молдавии и Приднестровья произошли провокации. По словам президента Молдавии Майи Санду, выросло число инцидентов в зоне безопасности приднестровского конфликта. «Граждане подвергаются контролю, который не входит в список полномочий миротворческой миссии», — сообщала она.

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Варвара Кошечкина
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