Система ПВО обнаружила два неопознанных беспилотника в российском регионе

Baza: в Калужской области система ПВО обнаружила два неопознанных беспилотника

Система противовоздушной обороны (ПВО) обнаружила в Калужской области два неопознанных беспилотника. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

По данным издания, БПЛА были замечены вечером 12 октября. Одному из летательных аппаратов удалось уйти с радаров, его поиски продолжаются до сих пор, второй беспилотник сбили в районе деревни Салово.

Власти российского региона ранее подтверждали сообщения об одном сбитом дроне «над южной частью региона».

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщал, что после поражения средствами ПВО обломки беспилотника упали в безлюдной местности, пострадавших нет.

Калужская область граничит с Брянской, а та в свою очередь — уже с Украиной.