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22:17, 12 октября 2022Россия

В Калужской области сбили неопознанный беспилотник

Губернатор Шапша заявил, что в Калужской области сбили неопознанный беспилотник

Фото: РИА Новости

В Калужской области был сбит неопознанный беспилотник. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Он уточнил, что ЧП произошло в южной части области. После поражения системами ПВО обломки дрона упали в безлюдной местности. Пострадавших нет, ущерб гражданской инфраструктуре также отсутствует.

7 октября Шапша подтвердил, что на военном аэродроме Шайковка в Калужской области взорвался дрон. Губернатор предположил, что беспилотник, взорвавшийся над взлетно-посадочной полосой, прилетел со стороны границы.

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Марина Совина
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