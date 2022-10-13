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12:25, 13 октября 2022Культура

Алан Рикман настоял на изменении сцены убийства Дамблдора

Алан Рикман настоял на изменении сцены убийства Альбуса Дамблдора в «Гарри Поттере»

Кадр: Фильм «Гарри Поттера и узника Азкабана»

Британский актер Алан Рикман был недоволен сценой смерти персонажа Альбуса Дамблдора в фильме «Гарри Поттер и Принц-полукровка». Об этом говорится в его мемуарах «Безумно, глубоко: Дневники Алана Рикмана», отрывок из которых опубликовало издание Insider.

В указанной сцене персонаж Рикмана профессор Северус Снейп вмешивается, чтобы убить директора Хогвартса Дамблдора вместо Драко Малфоя. По сюжету, ранее он пообещал матери ученика Нарциссе, что будет защищать ее сына.

Рикман решил изменить сцену, придя к выводу, что ей «не хватает драматизма». В связи с этим актер настоял на том, чтобы убрать из речи Снейпа одну реплику, в которой он объясняет, почему он убивает Дамблдора.

«Я полагаю, что строчка Снейпа: "Я дал слово. Я дал обет" сбивала [зрителей] с толку и упрощала [сцену]», — написал Рикман.

Ранее сообщалось о том, что актер Бенедикт Камбербэтч переписал для себя сцену в «Докторе Стрэндже».

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Дениза Мацаева
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