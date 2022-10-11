Бенедикт Камбербэтч переписал для себя сцену в «Докторе Стрэндже»

Актер Бенедикт Камбербэтч переписал сцену битвы во второй части фильма «Доктор Стрэндж»

Британский актер Бенедикт Камбербэтч рассказал, что ему пришлось переписывать для себя сцену в фильме «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия». Его слова передает издание Prestige Online.

Камбербэтч уточнил, что принимал участие в написании сцены битвы между Доктором Стрэнджем со Зловещим Стрэнджем. «Мне показалось, что эту сцену [битвы] нужно было сделать мрачнее. Изначально она выглядела чуть более приторной, и я рад, что нам удалось ее усовершенствовать. [Режиссер] Сэм Рэйми и [сценарист] Майкл Уолдрон поддержали мою идею. Тогда мы превратили маленькую драку в более замысловатую, тяжелую битву», — вспомнил артист.

Актер добавил, что ему очень понравилось работать над сценарием второй части «Доктора Стрэнджа».

Ранее Камбербэтч, исполняющий роль Стивена Стрэнджа, рассказал о перерыве в карьере. Артист заявил о планах отдохнуть от съемок после фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия». Размышляя о том, каким бы он был в альтернативный реальности, Камбербэтч предположил, что он был менее занятым.