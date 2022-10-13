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13:03, 13 октября 2022Путешествия

В РЖД объявили о запуске дополнительных поездов на ноябрьские праздники

РЖД назначили 200 дополнительных поездов на ноябрьские праздники

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

На период празднования Дня народного единства ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) объявили о запуске около 200 дополнительных поездов на самых востребованных направлениях. Об этом сообщается в пресс-релизе компании, который поступил в редакцию «Ленты.ру».

«Назначаем более 200 дополнительных поездов на ноябрьские праздники. Это на 40 процентов больше, чем в прошлом году», — говорится в сообщении холдинга. Ожидается, что пиковыми датами выезда станут 3 ноября, а в обратном направлении — 6 ноября.

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Дополнительные поезда, в частности, будут курсировать в сообщении между Москвой и Санкт-Петербургом, Ярославлем, Нижним Новгородом, Казанью, Екатеринбургом. Кроме того, запланированы рейсы из Санкт-Петербурга в Псков, Сортавалу, Смоленск, Белгород и Великие Луки. Дополнительные составы пустят из Ростова-на-Дону в Кисловодск и на курорт «Роза Хутор», а также по маршруту Сортавала — Рускеала.

Ранее сообщалось, что с 1 октября в России проиндексировали тарифы на проезд в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования на 6,52 процента. Стоимость проезда в плацкартных, общих и сидячих вагонах устанавливается регулятором ежегодно и меняется в зависимости от календарных периодов года.

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Валентина Процкова
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