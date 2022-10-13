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15:30, 13 октября 2022Путешествия

Туристы погибли при обрушении подвесного моста в Сербии

Две туристки погибли при падении автобуса с подвесного моста в Сербии

Фото: Marko Djurica / Reuters

Как минимум два туриста погибли и 11 пострадали при обрушении подвесного моста через реку Западная Морава в Центральной Сербии. Об этом сообщает газета «Вечерне новости».

Происшествие случилось утром в четверг, 13 октября. Отмечается, что в момент ЧП в автобусе, двигавшемся из республики по подвесному мосту вблизи курорта Овчар Баня, находились около 20 туристов из Боснии и Герцеговины. Мост оборвался, транспортное средство рухнуло в реку.

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По информации издания, при падении автобуса погибли две туристки, по меньшей мере 11 человек пострадали. В настоящее время ведется спасательная операция. Сотрудники экстренных служб извлекают из воды пострадавших.

Ранее в октябре на востоке Доминиканы перевернулся автобус с южноамериканскими туристами, двое из них погибли. ДТП с перевернувшимся транспортным средством произошло на бульваре Туристико на популярном курорте Баваро в Пунта-Кане. В автобусе находились 52 человека.

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Фариза Бацазова
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