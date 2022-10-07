В Доминикане в ДТП с перевернувшимся автобусом погибли две туристки

В ДТП с перевернувшимся автобусом в Доминикане погибли туристы из Перу и Аргентины

На востоке Доминиканы перевернулся автобус с южноамериканскими туристами, двое из них погибли. Об этом пишет портал Hoy Digital.

ДТП с перевернувшимся транспортным средством произошло на бульваре Туристико на популярном курорте Баваро в Пунта-Кане. В автобусе находилось по меньшей мере 52 человека.

Большинство путешественников были выходцами из Бразилии, Аргентины, Колумбии, Перу и Чили. Трагический инцидент унес жизни путешествующих с мужьями 40-летней перуанки и 33-летней аргентинки. Госпитализированы 48 человек.

Ранее в августе туристический автобус попал в аварию в Турции. В результате инцидента погибли два человека. ДТП произошло в провинции Бурса на трассе Инегель — Доманич. По предварительным данным, автобус вылетел с дороги.

