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В Доминикане в ДТП с перевернувшимся автобусом погибли две туристки

В ДТП с перевернувшимся автобусом в Доминикане погибли туристы из Перу и Аргентины

Фото: Spencer Platt / Getty Images

На востоке Доминиканы перевернулся автобус с южноамериканскими туристами, двое из них погибли. Об этом пишет портал Hoy Digital.

ДТП с перевернувшимся транспортным средством произошло на бульваре Туристико на популярном курорте Баваро в Пунта-Кане. В автобусе находилось по меньшей мере 52 человека.

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18 мая 2021

Большинство путешественников были выходцами из Бразилии, Аргентины, Колумбии, Перу и Чили. Трагический инцидент унес жизни путешествующих с мужьями 40-летней перуанки и 33-летней аргентинки. Госпитализированы 48 человек.

Ранее в августе туристический автобус попал в аварию в Турции. В результате инцидента погибли два человека. ДТП произошло в провинции Бурса на трассе Инегель — Доманич. По предварительным данным, автобус вылетел с дороги.

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Фариза Бацазова
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