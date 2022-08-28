Туристический автобус попал в аварию в Турции

Два пассажира туристического автобуса в Турции погибли в результате аварии

В Турции туристический автобус попал в аварию, есть жертвы. Об этом сообщает ТАСС.

ДТП произошло в провинции Бурса на трассе Инегель — Доманич. По предварительным данным, автобус вылетел с дороги. Причины резкого маневра не уточняются.

На данный момент известно о двух погибших. Их национальности не уточняются. Ранения получили не менее 45 пассажиров, все они доставлены в больницы.

28 августа стало известно, что рейсовый автобус с 40 пассажирами перевернулся в Иркутской области. Автобус Golden Dragon ехал из Усть-Кута в Иркутск. Около поселка Кутулик он съехал с дороги и опрокинулся. По предварительной информации, водитель не заметил предупредительных знаков о проведении дорожных работ. На момент аварии в транспортном средстве были 40 человек, в том числе 17-летний подросток. В результате ДТП пострадали семь человек.