Психологи назвали методы полноценно жить здесь и сейчас

Психолог Наталья Щербинина: синдром отложенной жизни негативно влияет на здоровье

Синдром отложенной жизни негативно сказывается на психике и здоровье человека, предупредили психологи Наталья Щербинина и Сергей Пустовойтов. В беседе с «Лентой.ру» они назвали методы, как начать полноценно жить здесь и сейчас, а не когда-то потом.

Понятие «синдром отложенной жизни» ввел доктор психологических наук В.П.Серкин, описывая психологию живущих на севере людей, которые всю жизнь мечтали о переезде в теплые края, а настоящая жизнь в это время проходила мимо них.

Щербинина предупредила, что, как показывает опыт и практика, это иллюзорные «тогда» и «потом» часто так и не наступают, а человек, откладывая свои планы, увлечения и желания на потом, продолжает жить не в той реальности, в которой хотел бы. «Надо понимать, что синдром отложенной жизни влияет не только на психику, но и на тело человека», — подчеркнула психолог.

Показательный пример. У многих хрустальные фужеры не используются, а ждут «особого случая». А особые случаи все не наступают. В итоге фужеры достаются лишь на похороны человека, который их так старательно берег. А ведь он мог бы использовать, получая удовольствие. Это про психологию, про разрешение себе радоваться, есть и пить из красивого, ощущение себя в моменте Наталья Щербинина психолог

Эмоции тесно связаны с гормонами, которые вырабатываются в теле человека, напомнила собеседница «Ленты.ру». Например, при страхе происходит выброс в кровь адреналина, при радости — серотонина, при стрессе — кортизола. Кортизол также вырабатывается каждый раз как ответная реакция на действие, которое человек хотел совершить, но не сделал.

Она подчеркнула, что пока в организме повышен уровень кортизола, гормон радости серотонин не может вырабатываться в достаточном количестве. Это значит, что человек проживает жизнь в постоянном стрессе и унынии.

Психолог Пустовойтов добавил, что люди, подверженные синдрому отложенной жизни, делятся на два противоположных типа. Одни — высокоуровневые невротики — выглядят как трудоголики, хватающиеся за все мелкие дела, но откладывающие на потом собственную жизнь.

Другие — это невротики избегающего типа. Они не спешат браться за выполнение поставленной перед ними задачи в ожидании, что ее могут и отменить, отметил он.

По словам психолога Пустовойтова, первые рассуждают так: вот заработаю еще немного и уволюсь, а вторые: я сделаю это потом, сейчас у меня нет сил, времени, настроения.

Но от синдрома отложенной жизни можно избавиться, успокоила Щербинина, правда, не без усилий. Для того, чтобы жить так, как хочется и быть счастливым сейчас, а не потом, нужно придерживаться простых правил.

«Приучите себя выписывать список дел — на бумагу или в телефон, как вам удобнее. Это позволит выгрузить рой задач из головы и снизит уровень тревожности», — посоветовала Щербинина.

При окончании каждого дела, его обязательно нужно вычеркивать из списка задач. Это позволит мозгу идентифицировать действие как завершенное, значит, произойдет выброс серотонина, добавила психолог.

С синдромом отложенной жизни вполне успешно можно бороться даже самостоятельно. Но понадобятся хорошая доля усердия, внутренних ресурсов и оптимизма Сергей Щербинин психолог

Также наладить жизнь поможет порядок в одежде или домашней утвари, убеждена Щербинина. Она посоветовала выкинуть или подарить все, что уже человек не использует или то, что не приносит больше радости. По ее мнению, это приучит наслаждаться красивыми вещами здесь и сейчас, а не когда-нибудь потом. Повысится уровень серотонина, что положительно скажется и на здоровье, и на психологическом состоянии.

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